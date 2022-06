Schicksale von KZ-Häftlingen in Hinzert ans Licht gebracht

per Mail teilen

Die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert hat in den vergangenen Jahren viele Schicksale der 10.000 Männer aufgeklärt, die 1939-1945 in dem Lager im Hochwald inhaftiert waren.

Jaques Lamotte war 15 Jahre alt und mit einem Freund im Wald unterwegs, als er in Compiègne, im von den Nazis besetzten Frankreich festgenommen wurde. Der Vorwurf: er habe Kriegswaffen besessen. Seine Mutter sah ihn nie wieder und erfuhr nichts über sein Schicksal. Jaques kam als "Nacht und Nebel" Häftling nach Hinzert.

So hat der ehemalige luxemburgische Häftling Arthur Michel das KZ Hinzert in einer Zeichnung festgehalten. SWR Nicole Mertes

Ohne Spuren im KZ verschwinden lassen

Die Nazis wollten diese Menschen spurlos im Netzwerk der Konzentrationslager verschwinden lassen. Die Gedenkstätte Hinzert hat mit dazu beigetragen, das Schicksal von Jaques Lamotte aufzuklären. Von Hinzert kam er ins Krankenhaus Hermeskeil, von dort ins Gefängnis nach Dietz. Er starb in einem Arbeitslager im von Nazis besetzten Polen.

Forscher tauschen sich in der Gedenkstätte KZ Hinzert regelmäßig zum Stand ihrer Arbeiten aus. Hier bei einer Tagung im Mai 2022. SWR Nicole Mertes

Junge Historikerinnen und Historiker haben in den vergangenen Jahren zu den Schicksalen vieler Häftlinge in Hinzert geforscht. Hinzert war das Lager, in das die Nazis aus allen Gegenden Deutschlands sogenannte "Eindeutschungspolen" schickten.

KZ wegen angeblicher Beziehung zu deutschen Frauen

Es waren polnische Zwangsarbeiter, denen unterstellt wurde, ein Verhältnis mit einer deutschen Frau gehabt zu haben. Schon das Gerücht reichte aus. Die Männer wurden erhängt, die Frauen kamen ins KZ Ravensbrück. In Einzelfällen sollte der polnische Mann nach dem Willen der Nazis eingedeutscht werden. Im KZ Hinzert sollten die Häftlinge in harten Arbeitseinsätzen ihre charakterliche Eignung beweisen.

Linolschnitte zu Folter im KZ Hinzert, gefertigt vom ehemaligen luxemburgischen Häftling Arthur Kaiser. SWR Nicole Mertes

Verhöre und Folter der Gestapo

Das Forschungsprojekt der Universität Trier zur Gestapo in Trier hat sich auch mit dem KZ Hinzert beschäftigt. Die Gestapo machte in Hinzert Verhöre, folterte die Häftlinge aber auch. Zwei Gestapobeamte waren ständig vor Ort und hatten eigene Verhörräume.

Auf einem Lageplan können die Besucher der Gedenkstätte die Ausmaße des damaligen KZ nachempfinden. Vom Lager selbst ist nichts mehr zu sehen, die Baracken wurden nach dem Krieg abgerissen. SWR Nicole Mertes

Angehörige kommen auf Spurensuche nach Hinzert

Die ehemalige Leiterin der Gedenkstätte SS-Sonderlager/ KZ Hinzert, Beate Welter, erinnert sich an viele Begegnungen mit Angehörigen, die in Hinzert Spuren suchen. Kinder ehemaliger polnischer Zwangsarbeiter aber auch Enkel ehemaliger NS-Täter, die nach dem Zweiten Weltkrieg wegen ihrer Verbrechen in Hinzert ursprünglich zum Tode verurteilt worden waren.

In der Kapelle der Gedenkstätte Hinzert erinnern Angehörige an ihre Verwandeten, die im KZ umgekommen sind. SWR Nicole Mertes

Einmal, kurz nachdem die Gedenkstätte Hinzert 2005 eröffnet worden war, kam ein ehemaliger niederländischer Häftling vorbei und brachte seine Häftlingskleidung. Auf dem Rücken der Jacke war ein weißes Kreuz und ein Punkt - Zielscheibe für Wächter, sollte ein Häftling versuchen, zu flüchten.

Schulklassen besuchen Hinzert häufig

Die Gedenkstätte Hinzert will das Wissen über das Schicksal der Häftlinge jungen Menschen vermitteln. Viele Schulklassen besuchen die Gedenkstätte. Vom Lager selbst ist nichts mehr zu sehen, die Baracken wurden nach dem Krieg abgerissen. Mit einer App der Gedenkstätte Hinzert macht es möglich, am Beispiel eines jungen französischen Häftlings mehr über den Alltag im Lager zu erfahren.

Aktuell wird an der Gedenkstätte in Hinzert gebaut. Es entsteht ein neues Seminarhaus als Erweiterungsbau. SWR Nicole Mertes

Neues Seminargebäude

Im Herbst wird ein neues Seminargebäude direkt neben dem Hauptgebäude der Gedenkstätte eröffnet. So können auch mehrere Gruppen zeitgleich betreut und Veranstaltungen angeboten werden.