Die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Hochwald wird um ein Seminarhaus erweitert. Wie die Landeszentrale für politische Bildung mitteilte, soll es bis Sommer 2022 fertiggestellt sein.

In den vergangenen Jahren hätten immer mehr Gruppen und Schulklassen die Gedenkstätte besucht, so die Landeszentrale für politische Bildung. Mit den Seminarräumen könne man die Gedenkstätte für ein breiteres Publikum öffnen und der Nachfrage gerecht werden. Im KZ Hinzert wurden im Nationalsozialismus mehr als 320 Menschen ermordet oder starben an den Folgen des Lagerterrors. Unter ihnen waren viele luxemburgische, französische, belgische und niederländische Widerstandskämpfer sowie russische Kriegsgefangene und polnische Zwangsarbeiter. Viele Gefangene wurden vom Durchgangslager Hinzert aus in andere Konzentrationslager deportiert und starben dort.