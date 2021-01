Unbekannte haben am vergangenen Wochenende nach Angaben der Polizei sechs Hinweisschilder an den Zufahrtswegen zum Corona-Impfzentrum in den Trierer Moselauen gestohlen. Ein weiteres Schild wurde beschädigt. Eine Zeugin hatte den Diebstahl am Samstagmorgen bemerkt. Den Angaben zufolge handelt es sich um Wegweiser, die an der Zufahrtsstraße zur Einfahrt des Impfzentrums hinter der Konrad-Adenauer-Brücke an dort aufgestellten Halterungen angebracht waren. Außerdem wurde ein Hinweisschild des Wohnmobilstellplatzes beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise