Nach dem gewaltsamen Tod einer 63-jährigen Frau in Trier-West sind bei der Polizei mehr als 100 Hinweise eingegangen. Eine heiße Spur sei nicht dabei, so ein Polizeisprecher.

Die Leiche von Edith Blum war am vergangenen Donnerstag zwischen Baucontainern gefunden worden - vor einem Obdachlosenheim in Trier- West in der Nähe der Römerbrücke.

Ermittler suchen Spuren am Tatort

Zurzeit würden Ermittler noch Spuren am Tatort auswerten. Näheres könne dazu aber nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die die abgebildete Frau am Mittwoch zwischen 20:30 Uhr und 22 Uhr in Begleitung eines Mannes gesehen haben. Polizei Trier

Wer hat die Tote vorher noch gesehen?

Am Mittwoch Abend soll Edith Blum gegen 22 Uhr in Begleitung eines unbekannten Mannes am späteren Tatort gesehen worden sein. Nach Angaben der Polizei hatte sich die 63-Jährige überwiegend im Trierer Obdachlosenmilieu aufgehalten.

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens und zur Ermittlung des Täters führen, wurde eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.