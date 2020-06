per Mail teilen

An der Absturzstelle eines US-Kampfjets bei Zemmer in der Eifel gibt es Hinweise auf eine mögliche Schadstoffbelastung im Boden. Das sagt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND).

Der BUND hatte zuvor ein Labor mit einer eigenen Untersuchung der Absturzstelle in einem Waldstück beauftragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen laut einer Sprecherin darauf schließen, dass es an der Stelle, wo der Kampfjet explodiert ist, Reste von Schadstoffen geben könnte. Wie zum Beispiel Öle und asbest-ähnlicher Mikrofeinstaub.

Unabhängige Untersuchung in Eifel gefordert

Der BUND fordert deshalb die Kreisverwaltung Trier-Saarburg auf, dort unabhängige Untersuchungen durchzuführen. Nur so könne man genau klären, welche Schadstoffe im Boden seien und welche Auswirkungen das habe, so eine Sprecherin des BUND. Bodenproben der Bundeswehr hatten zuvor keine Schadstoffbelastung ergeben. Der BUND kritisiert jedoch, dass die Messungen nicht nah genug an der Absturzstelle durchgeführt worden seien.