Mutmaßlicher Todesschütze hatte vor der Tat wohl Bier getrunken

Der mutmaßliche Todesschütze von Idar-Oberstein stand bei der Tat möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler in Bad Kreuznach sagte, der Mann habe angegeben, vor der Tat "einige Bier“ konsumiert zu haben. Inwieweit der mögliche Bierkonsum den mutmaßlichen Schützen beeinflusst habe, müsse noch geklärt werden. Das ARD-Politikmagazin “Report Mainz“ berichtet Dienstag Abend (21.45 Uhr) dazu. Der Tatverdächtige soll einen Studenten, der in einer Tankstelle an der Kasse als Aushilfe jobbte, im Streit um das Tragen eine Corona-Maske erschossen haben.