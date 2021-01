per Mail teilen

Das Verfahren zur Umbenennung der Hindenburgstraße in Trier ist einen Schritt weiter. Gestern Abend hat der zuständige Ortsbeirat Trier Mitte in seiner Sitzung aus 169 Vorschlägen von Bürgerinnen und Bürgern 18 in die engere Auswahl für einen neuen Namen genommen.

Dazu gehören zum Beispiel „Jenny von Westfalen-Straße“, Adelheid von Besselich-Straße“ oder „Theater“. Sobald wieder eine Präsenzsitzung des Ortsbeirates möglich ist, soll eine Entscheidung fallen - frühestens am 3. März. Über den Vorschlag des Ortsbeirates entscheidet endgültig der Stadtrat Trier. Im Juli hatte der Stadtrat beschlossen, die Hindenburgstraße umzubenennen. Grund war, dass der ehemalige Reichspräsident Paul von Hindenburg 1933 Hitler zum Kanzler ernannt hatte.