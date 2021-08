Am Pfingstmontag findet in Hillesheim erstmals ein 5000-Meter-Lauf mit deutschen und internationalen Spitzensportlern statt. Wie die Veranstalter mitteilten, sind Zuschauer nicht zugelassen, der Lauf wird aber live auf Instagram übertragen. Bei dem Lauf wird Samuel Fitwi, Spitzensportler aus der Vulkaneifel und deutscher Rekordhalter über fünf Kilometer Straßenlauf, gegen Top-Läufer unter anderem aus Deutschland, Belgien oder Kenia antreten. Fitwi will seine persönliche Bestmarke unterbieten und die fünf Kilometer in etwa 13 Minuten 20 laufen. Der Lauf ist eine coronabedingte Alternative zu einem Lauf in Los Angeles, um den Sportlern dennoch Wettkampfbedingungen zu bieten. Der Sportverein Hillesheim möchte damit zeigen, dass Spitzensport auch in der ländlichen Gegend der Vulkaneifel stattfindet.