Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Firma in Hillesheim eingedrungen und haben nach Angaben der Polizei Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro verursacht. Den Angaben zufolge hebelten sie die Werkshalle auf und entwendeten Starkstromkabel und Rüttelplatten. Außerdem pumpten sie aus Firmenfahrzeugen 1.200 Liter Dieselkraftstoff ab.