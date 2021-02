per Mail teilen

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag und gestern in eine Firma für Landtechnik in Hillesheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie neben Bargeld mehrere hochwertige landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren und Aufsitzrasenmäher. Die Polizei schätzt den Schaden im sechsstelligen Bereich. Sie sucht Zeugen.