Hilfslieferung der Malteser aus Trier in Ukraine angekommen

Der Hilfstransport des Malteser Hilfsdienstes, der vergangenen Donnerstag von Trier in die Ukraine gestartet ist, ist in der Ukraine angekommen. Wie eine Sprecherin der Malteser in der Diözese Trier mitteilte, konnten die Hilfsmittel bereits am Samstag sicher entladen werden.

Neben Feldküchen und sogenannten Küchenzelten hatte der Hilfstransport laut Malteser auch medizinisches Material und Unterkunftszelte geladen. Die Güter würden nun dorthin verteilt, wo sie am dringendsten benötigt werden, so eine Sprecherin. Eine der Feldküchen solle auch nach Kiew gebracht werden. Die Lage vor Ort sei derzeit unübersichtlich. Zu einigen Gruppen der Malteser bestehe derzeit kein Kontakt. Der Hilfstransport war bereits länger geplant. Die Malteser in der Ukraine hätten bereits vor Monaten signalisiert, dass dort OP-Masken, Schutzkleidung und Rollstühle benötigt würden. Bisher seien bereits neun Feldküchen aus Deutschland in der Ukraine im Einsatz. Damit könnten täglich etwa 1.000 Menschen mit Essen versorgt werden, so der Auslandsreferent der Malteser im Bistum Trier.