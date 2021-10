Rittersdorf in der Eifel: Ehrenamtliche Handwerker helfen beim Wiederaufbau

Sie sind mehr als 600 Kilometer gefahren, um in Rittersdorf mit anzupacken: Handwerker aus Süd- und Ostdeutschland helfen Betroffenen des Hochwassers ehrenamtlich beim Wiederaufbau. Auch dem 84-jährigen Manfred Scheuern greifen sie unter die Arme.

Es ist kurz vor zehn Uhr am Dienstagmorgen, als es bei Manfred und Marianne Scheuern an der Haustür klingelt. Eigentlich stand das Ehepaar nicht auf der Liste der freiwilligen Helfer, doch der Tipp eines Bekannten führt die Handwerker dennoch zu dem 84-Jährigen und seiner Frau. Für die beiden eine willkommene Überraschung.

"Da hab ich die vielen Menschen gesehen, war ja auch ein schöner Trupp. Und da bin ich direkt auf die Raiffeisenkasse gefahren und hab das Zeug bestellt", berichtet Manfred Scheuern. Noch sieht sein Erdgeschoss aus wie ein Rohbau. Doch innerhalb einer halben Stunde wird das nötige Material geliefert und die fünf Auszubildenden einer Trockenbaufirma aus dem Erzgebirge machen sich an die Arbeit. Die Unterstützung bedeutet Manfred und Marianne Scheuern viel.

"Das kann man ja gar nicht beschreiben. Ich bin ja auf meinen Sohn angewiesen, aber der muss auch arbeiten gehen und da ist das hier eine sehr große Hilfe."

"Handwerkermangel ist das größte Problem."

Organisiert hat das alles Guido Hunke. Er betreibt mehrere Wirtschaftsnetzwerke in Deutschland, Österreich und der Schweiz, kennt deshalb viele mittelständische Handwerksbetriebe. "Wir haben uns gefragt, was können wir tun? Es wurde relativ schnell klar, dass es vor allem einen Material- und Handwerkermangel geben wird", so Hunke. Dem wollte er entgegenwirken.

Mehr als 30 Betriebe helfen ehrenamtlich nach Hochwasser

Über die Initiative "Unternehmen helfen" trommelt Hunke via Social Media die Betriebe in Süd- und Ostdeutschland zusammen, mehr als 30 an der Zahl. Gemeinsam fahren sie in die betroffenen Orte und helfen den Menschen dort beim Wiederaufbau - natürlich alles unentgeltlich.

Die Auszubildenden einer Trockenbaufirma aus dem Erzgebirge sind fleißig bei der Arbeit. Viele Platten müssen sie abschleifen und anpassen, denn in den alten Häusern in Rittersdorf gibt es viele schiefe Wände. SWR

Von Manfred Scheuern ist Hunke sichtlich beeidruckt. "Bis letztes Jahr hat er alle Arbeiten hier am Haus selber gemacht, aber jetzt geht es eben nicht mehr", erzählt Hunke und ist froh, dass die Handwerker Scheuern helfen können. Seit seiner Geburt lebt Manfred Scheuern in dem kleinen Haus in Rittersdorf. Eigentlich trennen den 84-Jährigen ein Bürgersteig, die Dorfstraße, und die Häuser und Gärten seiner Nachbarn von der Nims. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat das alles nichts genützt.

Mit dem Traktor aus dem Fenster gerettet

Neunzig Zentimeter hoch steht das Wasser im Erdgeschoss. "Am Tag war es ja noch ruhig und dann gegen Abend wurde es immer höher. So schnell war das noch nie und auch nur bis zur Bordsteinkante", erzählt der Senior. Er und seine Frau werden mit einem Traktor über eines der Fenster gerettet, der Strom ist ausgefallen. Am nächsten Tag können sie zurück in ihr Haus, begutachten den Schaden. "Das muss weitergehen, egal wie. Auch wenn man das Alter schon hat", meint Manfred Scheuern und bleibt resolut. "Man denkt immer nur an den nächsten Tag."

Marianne und Manfred Scheuern im Erdgeschoss ihres Hauses. Neunzig Zentimeter hoch stand das Wasser hier. Nie zuvor sei die Nims so stark über die Ufer getreten wie im Juli 2021. SWR

Da sein und mit anpacken - darum geht es

Für die Betriebe aus Süd- und Ostdeutschland ist es deshalb Ehrensache, dem Ehepaar und den anderen Betroffenen auch drei Monate danach noch unter die Arme zu greifen. Marion Wagner ist mit ihrer Tochter und einem Azubi vom Bodensee aus nach Rittersdorf gekommen. Sie führt dort eine Firma für Haushaltshilfe. "Wir sind natürlich nicht handwerklich vom Fach, deswegen erledigen wir alles, was drum herum anfällt", so Wagner. Sie kehren zum Beispiel den Abfall zusammen, reißen Tapeten herunter, waschen Eimer für die Handwerker aus. "So können die Fachmänner besser arbeiten und gewinnen Zeit", erzählt Wagner.

"Mit einer ganz kleinen Geste kann man schon sehr viel erreichen."

Spiegelglatt und gemächlich fließt die Nims direkt hinter den Häusern entlang. Dass sie einmal so stark über die Ufer tritt, hat in Rittersdorf keiner geglaubt. Am Ufer liegen noch immer abgeknickte Bäume, die den Wassermassen nicht standgehalten haben. SWR

Manfred und Marianne Scheuern wissen das zu schätzen. Sie gehen davon aus, dass es noch gut zwei Monate dauern wird, bis ihr Haus wieder komplett hergestellt ist. Dennoch ist Manfred Scheuern sich sicher: "Wir waren immer hier und wir werden auch hier bleiben."