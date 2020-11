Am heutigen internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen machen auch in der Region Trier verschiedene Anlaufstellen mit Hilfsangeboten für Frauen auf sich aufmerksam. Wegen der Einschränkungen durch die Coronapandemie sind in diesem Jahr viele Aktionen digital.

Die Opferschutzbeauftragte bei der Polizei und die Interventionsstellen der Region Trier vermitteln zu den Frauenhäusern in Trier und Idar-Oberstein und verschiedenen Beratungsstellen mit Angeboten wie der Traumaambulanz. Sie begleiten Frauen auch zu Jugendämtern, Anwälten oder Gerichtsterminen. Im Krankenhaus Wittlich und im Klinikum Mutterhaus in Trier können Frauen, die Opfer von Gewalt werden, vertraulich Spuren sichern lassen, ohne direkt eine Anzeige zu machen.