Ein mit Heuballen beladener Lkw ist am Mittwochabend bei Weinsheim (Eifelkreis Biburg-Prüm) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer nach Bemerken des Feuers den Lkw in den rechten Straßengraben gelenkt und erfolglos versucht, die Ladung vom Auflieger zu stoßen. Das Feuer griff jedoch auf die gesamte Ladung über, sodass bereits nach kurzer Zeit das komplette Fahrzeug in Vollbrand stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.