In Mülheim an der Mosel ist ein Landwirt von einem Heuballen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Landwirt gerade auf einem Wiesengelände Heu-Rundballen verladen, als sich einer löste und aus rund drei Metern Höhe auf den Landwirt fiel. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.