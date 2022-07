Heu fängt auf Wiese Feuer

per Mail teilen

Am Montagnachmittag hat bei Reinsfeld Heu auf einer Wiese aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei konnte der betroffene Landwirt verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet, indem er das noch unverbrannte Heu wegfuhr. Insgesamt seien sechs bis sieben Rundballen Heu verbrannt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen um Hinweise. Zuletzt hatte es am Wochenende mehrere Flächenbrände in der Region Trier gegeben, teils mit erheblichem Sachschaden.