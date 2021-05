Ein Mann aus Salmtal bangt um die Gesundheit seines Vaters. Dessen Herzoperation in Trier ist kurzfristig wegen Corona verschoben worden.

Stefan Hirschfeld aus Salmtal sorgt sich um seinen Vater. Der Senior sollte vergangene Woche am Herzen operiert werden. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier hatte den 78-Jährigen auch schon aufgenommen. Er wurde für die Operation vorbereitet, die ein Spezialteam am nächsten Tag ausführen sollte. Sein Vater sei auch schon auf Corona getestet worden und für die OP wurde ihm ein Zugang gelegt, erzählt Hirschfeld.

Der Vater von Stefan Hirschfeld aus Salmtal wartet auf eine Herz-OP - wurde aber wegen der Corona-Lage kurz vor der OP wieder nach Hause geschickt. SWR

Coronabedinger Engpass an Intensivbetten

Doch gegen Mittag hieß es plötzlich: Die OP kann nicht stattfinden. Es gebe durch die Corona-Lage einen Engpass. Nach der OP brauche er ein Intensiv-Bett. Dies müsste aber das Krankenhaus für Covid-Patienten frei halten. Stefan Hirschfeld holte seinen Vater aus dem Krankenhaus wieder ab.

Vater muss bald operiert werden

Hirschfeld versteht nicht, dass die Klinik seinen Vater erst einbestellt habe - und dann die OP abgesagt habe. Das Brüderkrankenhaus teilte dazu mit: das planbare OP-Programm und auch die übrige planbare Patientenversorgung würden jeweils an die Entwicklung der aktuellen Situation angepasst. Leider sei es trotz diverser Prognoserechner nicht möglich, die Corona-Entwicklung vorauszusehen.

Corona-Situation hat sich verändert

Weiter heißt es: Die Zahl an Covid-Patienten in Krankenhäusern in der Region Trier habe sich seit Ende März verdoppelt. Mit steigenden Patientenzahlen im Intensivbereich könne das allerdings bedeuten, dass die Versorgung bei geplanten Eingriffen, bei denen eine anschließende Intensivbetreuung erforderlich oder absehbar sei, kurzfristig verschoben werden müsse. In Fällen, bei denen es medizinisch vertretbar sei.

Krankenhaus bedauert Vorfall

Eine Sprecherin teilte mit, es sei eigentlich nicht üblich, dass solche Eingriffe so kurzfristig verschoben würden. Derartige Entscheidungen, die für alle Beteiligten schwierig seien, würden sorgfältig unter Berücksichtigung der für die Eingriffe geltenden Leitlinien getroffen. Diese sehen vor, planbare Behandlungen zurückzustellen, um möglichst umfangreiche Kapazitäten für die Versorgung von Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit einer COVID-19 Erkrankung vorzuhalten, soweit medizinisch vertretbar.

Im Juni nächster OP-Termin

Stefan Hirschfeld sagt, sein Vater sei nervös gewesen, als seine OP kurzfristig abgesagt wurde. Aber er hoffe jetzt, dass die Lage in sieben Wochen besser sei und sein Vater am Herzen operiert werden könne.Auch wenn die Lage schwer vorhersagbar sei. Denn an sich sei sein Vater mit der Behandlung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier bis dahin zufrieden gewesen.