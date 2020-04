Ärzte der Region Trier weisen darauf hin, dass Patienten in einem Notfall wie Herzinfarkt oder Schlaganfall in den Krankenhäusern sicher sind. Das Brüderkrankenhaus Trier teilte mit, dass seit den Beschränkungen wegen der Coronapandemie viele Menschen lange geplante Behandlungstermine in der Kardiologie abgesagt hätten. Viele seien verunsichert, sagte Nikos Werner, Chefarzt in der Kardiologie im Brüderkrankenhaus. Bei Herzinfarkt und Schlaganfall solle man aber nicht zögern, ins Krankenhaus zu gehen.