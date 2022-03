Hoher Sachschaden bei Großbrand in Firmenhalle in Herrstein

Bei einem Großbrand in einer Fertigungshalle in Herrstein (Landkreis Birkenfeld) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden. 150 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Wie die Polizei mitteilte, gingen am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr mehrere Notrufe von Anwohnern ein, die starken Rauch in Herrstein meldeten. Die Feuerwehrleute fanden dann eine Fertigungshalle einer Firma für Kunststoffteile in Flammen vor. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, wurde die Halle zum Einsturz gebracht, um weitere Glutnester im Dach der Halle bekämpfen zu können. Keine Menschen bei Ausbruch des Feuers in Halle Verletzt wurde niemand, in der Halle hatte sich bei Ausbruch des Feuers nach Polizeiangaben niemand mehr aufgehalten. Auch Gefahr für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden. Es sei zwar auch Kunststoff verbrannt worden, die gemessenen Schadstoffwerte der Feuerwehr seien aber nicht alarmierend gewesen. Die Brandursache ist noch unklar. Ermittler der Kriminalpolizei sind vor Ort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf "einen hohen sechsstelligen Betrag". Sechs Feuerwehren in Herrstein im Einsatz Mehrere Feuerwehren waren vor Ort, um den Brand zu löschen - aus Herrstein-Rhaunen, Kempfeld, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Baumholder und Herborn. Insgesamt waren 150 Menschen im Einsatz. Einige seien aktuell noch am Brandort. Die Feuerwehr Idar-Oberstein hat bei Facebook Bilder von ihrem Einsatz in Herrstein geteilt. +++ Derzeit unterstützten wir mit vielen anderen Wachen zusammen die Kameraden der Feuerwehr Herrstein bei einem Großbrand in Herrstein +++Posted by Feuerwache 1 Idar-Oberstein on Wednesday, March 9, 2022