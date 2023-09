Herrenloser Koffer sorgt für Stillstand am Trierer Hauptbahnhof

per Mail teilen

Teile des Hauptbahnhofs Trier sind am Mittag für fast anderthalb Stunden gesperrt worden. Grund war laut Bundespolizei Trier ein zurückgelassener Koffer.

Demnach wurde ein herrenloser an den Schließfächern in der Nähe der Gleise gefunden. Die Bundespolizei Trier stufte den Koffer als potentielle Gefahr ein, und ließ einen Sprengstoffhund kommen. Der Hund schlug nicht an. Die Beamten öffneten anschließend den Hartschalenkoffer.

Leerer Koffer sorgt für Verspätungen

Laut Bundespolizei Trier war der Koffer leer. Während des Einsatzes waren die Bahnhofshalle und die Gleise Nummer 10 bis 12 gesperrt. Mehrere Züge fielen aus, einige hatten bis in den Nachmittag hinein noch Verspätung. Der Zugverkehr lief nur auf Gleis 13 weiter. Von dort fährt unter anderem der Regionalexpress nach Luxemburg ab.