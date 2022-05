Unbekannte Diebe haben am Wochenende in Hermeskeil Laptops im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus einer Lagerhalle gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilte, drangen die Täter in der Nacht zum Sonntag über das Dach in das Gebäude ein. Ihre Beute hätten sie mit einem großen Transporter oder Lkw abtransportiert. Die Polizei sucht Zeugen.