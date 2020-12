In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil herrscht zum Jahreswechsel wieder Normalbetrieb unter Hygienebedingungen. Das hat die zuständige Behörde ADD in Trier mitgeteilt. Derzeit seien nur noch drei Corona-Infizierte und acht Kontaktpersonen in Quarantäne. Es gelte aber weiter ein Besuchsverbot für die Einrichtung. Neuankömmlinge würden auf das Corona-Virus getestet und blieben bis zu einem negativen Ergebnis getrennt. Derzeit leben laut ADD 600 Menschen in der Afa Hermeskeil.