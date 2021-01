per Mail teilen

Der Landesverband der AfD hat keinen Anspruch darauf, eine Mehrzweckhalle in Herborn im Landkreis Birkenfeld für ein Wahlkampfvideo zu nutzen. Das hat das Koblenzer Verwaltungsgericht entschieden und einen Eilantrag der Partei abgewiesen.

Gemeinden seien zwar verpflichtet, alle Parteien gleich zu behandeln, teilte das Verwaltungsgericht mit. Die Gemeinde Herborn habe in der Vergangenheit die Mehrzweckhalle aber nicht für Veranstaltungen politischer Parteien zur Verfügung gestellt. Deshalb habe auch die AfD jetzt keinen Anspruch die Halle zu nutzen. Eigentümer der Halle in Herborn sei ein eingetragener Verein sowie die Ortsgemeinde, so das Gericht. Sie hatte sich geweigert der AfD die Halle für eine Produktion eines Wahlkampfvideos zur Verfügung zu stellen. Gegen die Entscheidung kann den Angaben zufolge noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.