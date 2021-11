per Mail teilen

Die Stadt Trier hat den Steinmetz Henning Wirtz beauftragt, eine Gedenktafel für die Opfer der Amokfahrt zu gestalten. Die Inschrift wurde mit Bedacht gewählt.

Am 1. Dezember 2020, als die schreckliche Tat in Trier geschah, war Henning Wirtz mit dem Auto unterwegs. Von überall her kamen Polizeifahrzeuge und Krankenwagen. Er ahnte, dass etwas ganz Schlimmes passiert war.