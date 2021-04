Normalerweise lockt das Bistumsfest Tausende Gläubige in den Trierer Dom. Wegen der Corona-Pandemie finden die meisten Veranstaltungen in diesem Jahr nur virtuell statt.

Die 21. Ausgabe der Heilig-Rock-Tage wird wohl als stillstes Bistumsfest in die Geschichte eingehen. Dort, wo sich normalerweise zu den Mottotagen Tausende von Kindergarten-Kindern, Ehepaare und andere Gläubige rund um den Dom versammeln, blinken dieses Mal in erster Linien Kameras: Konzerte, Vorträge, Diskussionen und Workshops werden in diesem Jahr via Livestream übertragen.

"Natürlich fehlen die sonst so wunderbaren Begegnungen in diesem Jahr. Aber wir versuchen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ein Signal der Hoffnung, der Zuversicht und der Solidarität setzen." Judith Rupp, Sprecherin Bistum Trier

Während des Bistumsfest ist die Heilig- Rock Kapelle geöffnet, der Heilige Rock aber nicht zu sehen SWR

Künstler aus der Region geben virtuelle Konzerte

Jeden Abend um 19:30 Uhr kann man von zu Hause aus bekannten Künstlern aus der Region Trier, wie Groove Improve oder dem Duo Uwe Heil und Michael Thielen, für jeweils ein halbe Stunde zu hören. Das tägliche Abendlob um 21 Uhr wird von klassischer und spiritueller Musik begleitet.

Kochende Weihbischöfe

Einen besonderen Termin gibt es am 21.4.: Das Motto der Heilig-Rock-Tage: "Du bist meine Zuversicht" versuchen die Trierer Weihbischöfe Jörg Michael Peters und Franz Josef Gebert in der Küche umzusetzen. Bei einem Online-Kochevent geht es um Rezepte für mehr Zuversicht.

100 Gläubige dürfen bei Messen dabei sein

Zu den täglich stattfinden Gottesdiensten und Gebeten dürfen bis zu 100 Menschen in den Dom nach Voranmeldung kommen. Am Sonntag, 18.4., wird in einem Pontifikalamt mit Bischof Stephan Ackermann an die Opfer der Corona-Pandemie gedacht.

Während des zehntägigen Bistumfestes ist auch die Heilig-Rock-Kapelle geöffnet, so dass die Besucher bis zu der Vitrine mit dem geschlossenen Schrein der Reliquie gelangen können.

Der Heilige Rock ist nach Angaben des Bistums die bedeutendste Kostbarkeit im Trierer Dom. Bistum Trier