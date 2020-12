Etwa zwei Jahre nach dem Start der Hebammenzentrale in Trier ziehen die Träger eine positive Bilanz. Das Angebot werde von den Familien sehr gut angenommen und biete den Hebammen ein hohes Maß an Sicherheit. Das teilte die Stadt Trier mit. Es sei gelungen, sechs Hebammen beim Wiedereinstieg in den Beruf oder nach einem Umzug in die Region zu unterstützen. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Sprechstunden in der Hebammenzentrale seit Mitte März ausfallen. Dafür gab es verstärkte Telefonberatung durch die Mitarbeiterinnen, vor allem aus dem Homeoffice. Die Hebammenzentrale Trier ging im Januar 2019 an den Start. Finanziert wird sie vom Land, der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg. Träger ist der Verein "pro Familia".