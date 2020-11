per Mail teilen

20 Hebammen mussten im Kreißsaal des Klinikums Mutterhaus in Trier weiterarbeiten - obwohl sie Kontakt zu einer Corona-Infizierten hatten. Über den Fall berichtete am Donnerstag der Deutschlandfunk.

Als sogenannte erste Kontaktpersonen hätten alle Hebammen sofort in Quarantäne gemusst. Doch die Klinik und das Gesundheitsamt Trier entschieden anders, berichtet der Deutschlandfunk.

"Einzelfall-Entscheidung"

"Das war ein Einzelfall, dass wir die Erlaubnis gegeben haben, dass die Personen weiterarbeiten, obwohl sie als Personen ersten Grades Kontakt hatten mit einer infizierten Person", sagt der Pressesprecher des Trierer Gesundheitsamtes, Thomas Müller, in dem Beitrag. "Denn es wäre hier möglich gewesen, dass die Geburtsstation in Trier geschlossen werden müsste und in einem Umkreis von einer halben Millionen Menschen es keine Möglichkeit gegeben hätte, ein Kind auf die Welt zu bringen."

Keine Hausbesuche mehr

Die Hebammen der Spätschicht mussten demnach in der Klinik erscheinen, sie wurden mehrfach getestet, durften sich aber zwei Wochen lang nirgendwo in der Öffentlichkeit aufhalten. Auch keine Hausbesuche bei ihren Patientinnen machen, was die Hebammen schwer getroffen habe. Die allermeisten von ihnen seien zusätzlich freiberuflich tätig.

Gerade jetzt seien Hausbesuche besonders wichtig, wird eine Hebamme in dem Beitrag zitiert. Umso unverständlicher sei das Verbot, Schwangere oder Wöchnerinnen zu Hause zu betreuen.

Keine der Hebammen hat sich infiziert

Die Quarantäne der Hebammen sei inzwischen beendet, keine der Hebammen habe sich infiziert. Sie dürfen demnach auch ihre Hausbesuche wieder aufnehmen.