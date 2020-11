per Mail teilen

Beim Ferienparkanbieter Landal GreenParks gibt es jetzt einen Haustarifvertrag. Das haben das Unternehmen und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten -NGG- mitgeteilt. Der Tarifvertrag sieht unter anderem Sonn -und Feiertagszuschläge vor. Außerdem gibt es einen Urlaubsanspruch von bis zu 31 Tagen. Die Mitarbeiter sollen eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung von bis zu 600 Euro erhalten. Der heute in Trier unterzeichnete Tarifpakt tritt am ersten Januar in Kraft und gilt für alle elf deutschen Landal-Ferienparks.