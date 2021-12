Hausanschlüsse für Erdgas in Trier-Ehrang fertig

In Trier-Ehrang sind nach der Flutkatastrophe alle Hausanschlüsse für Erdgas fertig, und damit gut einen Monat früher als geplant. Die Stadtwerke Trier teilten mit, dass bei insgesamt 223 Haushalten ein neuer Gasanschluss gelegt wurde. Auch die neue Versorgungsleitung sei in Betrieb. Laut SWT hätten die Arbeitstrupps mit viel Tempo daran gearbeitet, dass alle Anschlüsse vor Weihnachten fertig werden. In Folge der Flutkatastrophe Mitte Juli wurden viele Heizungen in Trier-Ehrang beschädigt. Ungefähr die Hälfte davon waren Ölheizungen. Die meisten Bewohner sind nach der Flut auf Gas umgestiegen und haben in der Zwischenzeit mit Flüssiggas oder Heizstrahlern geheizt.