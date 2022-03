Bitburger Hausärztin beklagt Impfstoffmangel

Hausärztin Heidi Weber freute sich riesig, als sie vor sechs Wochen mit der Corona-Impfung loslegen konnte. Sie wollte schnellstmöglich alle ihre Patienten schützen. Doch dann kam die Ernüchterung.

Impfen, impfen, impfen. Das ist das, was Heidi Weber eigentlich so viel wie möglich machen wollte, seit die Hausarztpraxen die Freigabe für die Corona-Impfung erhalten haben. Doch leider lief es bisher nicht ganz so gut, wie sie und viele ihrer Hausarzt-Kollegen es sich erhofft hatten.

"Da ist eine Ernüchterung eingetreten. Wir hatten gehofft, dass wir mehr Impfstoff bekommen und dann die Impfwilligen alle impfen können".

Es hakt bei der Impfstofflieferung

Das Problem: Es hakt einfach immer noch bei der Impfstoffzulieferung. Pro Woche dürfe jeder Arzt 50 Impfdosen bestellen. Doch diese 50 Impfdosen habe sie in den vergangenen Wochen fast nie erhalten. Dazu käme ein hoher organisatorischer Aufwand.

In der Regel erhalte ihre Praxis immer donnerstags die Nachricht, wie viel Impfdosen für sie in der kommenden Woche zur Verfügung stünden. Dann beginne für ihre Mitarbeiterinnen das große Telefonieren. Listen müssten durchgegangen, Patienten angerufen und informiert werden.

Hoher Aufwand

Leider klappt das auch nicht so reibungslos und schnell, wie man das gerne hätte. Manche Patienten hätten dann doch schon einen Termin im Impfzentrum, andere seien nicht zu erreichen. Eines ist klar: Wer in diesen Zeiten in der Arztpraxis arbeitet, braucht viel Geduld und starke Nerven.

Denn nebenbei wächst die Liste derer, die sich impfen lassen wollen, weiter.

"Die Liste der Impfwillgen ist deutlich höher als die Liste derer, die wir jetzt schon impfen konnten in sechs Wochen."

Telefon klingelt ununterbrochen

Das Telefon in ihrer Praxis steht nicht still. Patienten meldeten sich außerdem per E-Mail an oder kämen persönlich vorbei. Sogar Menschen aus anderen Bundesländern hätten sich bereits bei ihr gemeldet und um einen Impftermin gebeten, sagt Heidi Weber. Doch mit ihren eigenen Patienten hat sie schon genug zutun. Allein 400 Leute stünden auf ihrer Liste. Tendenz steigend.

Denn seit der Impfstoff AstraZeneca für alle freigegeben wurde, meldeten sich nun auch immer mehr jüngere Leute für die Corona-Impfung an. Doch wie soll das gehen, wenn nicht genügend Impfstoff da ist?



"Wir haben eine große Liste an Impfwilligen. Das ist bei anderen Praxen auch so. Das freut uns sehr, wir wollen auch gern, aber es hakt immer noch bei der Impfstofflieferung. Wir hatten eigentlich erwartet, dass das besser werden würde."

Hoffnung auf neue Impfstoff-Lieferung

Im Juni soll es eine neue Impfstofflieferung geben, erzählt die Ärztin. Doch wenn dann auch Betriebsärzte und Kinderärzte impfen dürfen, befürchtet die Bitburgerin, dass wieder weniger Kontingent für die Hausärzte übrig bleibt. Und das Problem dürfte sich weiter verschärfen, sobald im Juni die Impf-Priorisierung wegfällt.

Dazu kommt der bürokratische Aufwand. Bei den Impfungen müssten zahlreiche Aufklärungsblätter kopiert, mehrfach unterschrieben und archiviert werden. Und auch die Impfstoffbestellung sei kompliziert. Eine Woche dürfe die Praxis Biontech/Pfizer bestellen, die andere Woche nur AstraZeneca.

Mit jeder geimpften Dosis müsse die Ärztin die Termine für die Zweitimpfungen planen und dabei auch noch die unterschiedlichen Abstände zwischen den Impfungen beachten, die je nach Hersteller variieren.

Es muss mehr Corona-Impfstoff her

Viel zu organisieren und zu bedenken also. Für die kommenden Wochen hat die zweite Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Rheinland-Pfalz nur einen Wunsch: Dass endlich jede Praxis, die impfen will, auch so viel Impfstoff bestellen kann, wie sie braucht. Nur so könne das Tempo der Impfungen gesteigert werden.

Heidi Weber gibt die Hoffnung nicht auf, bald alle ihre Patienten gegen das Corona-Virus impfen zu können. SWR Jana Hausmann

Es lohnt sich

Trotz all der Widerstände und Probleme ist Heidi Weber froh, dass die Hausärzte den wichtigen Job der Impfungen übernehmen. Denn der Aufwand und die Energie, die die Hausärzte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren, lohne sich in jedem Fall.