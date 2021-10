Hausabriss mit Bagger in Gerolstein: Verfahren eingestellt

Ende Januar sorgte der teilweise Abriss eines Hauses in Gerolstein-Michelbach für Aufsehen. Es gab viele Gerüchte und unterschiedliche Aussagen zu dem Ereignis. Licht ins Dunkel wird es wohl nicht mehr geben: Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich eingestellt.

Wie die Staatsanwaltschaft Trier auf SWR-Anfrage mitteilt, ist der Vermieter des Hauses verstorben. Da deshalb keine Entscheidung im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren fallen dürfe, endet es mit dem Tod des Beschuldigten.

Damit wird also nicht weiter geklärt, was genau am 29. Januar 2021 im Gerolsteiner Stadtteil Michelbach passiert ist. Die Polizei hatte damals gegen den Hausbesitzer ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung, der Baugefährdung und der Sachbeschädigung am Inventar des Mieters.

Was ist hier Ende Januar passiert? Diese Frage bleibt wahrscheinlich unbeantwortet. SWR Anna-Carina Blessmann

Nach Hausabriss mit Bagger viele Gerüchte in Gerolstein

Über den genauen Hergang des Hausabrisses gab es neben Gerüchten und Spekulationen nur wenige gesicherte Tatsachen. Laut Polizei setzte der Hausbesitzer sich bei Arbeiten am Haus ans Steuer eines Baggers und riss Teile einer Wand ein.

Unklar ist, ob der Mieter sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befand. Dessen Anwalt sagte dem SWR, seines Wissens habe sein Mandant sich zum Zeitpunkt des Abrisses im Haus aufgehalten.

Eine anhängige Räumungsklage hätte im Laufe des Jahres vor dem Amtsgericht Daun verhandelt werden sollen. Darin hätte es womöglich Aufschluss über die tatsächlichen Mietverhältnisse gegeben. Die Parteien einigten sich aber außergerichtlich.

Unterschiedliche Versionen

Der mittlerweile verstorbene Vermieter hingegen sagte dem SWR, er habe dem Mieter längst gekündigt gehabt. Dieser sei über die Arbeiten informiert gewesen und erst nach deren Beginn in das Haus gelaufen.

Aufgeklärt wird der teilweise Hausabriss mit einem Bagger in Gerolstein nach Einstellung des Verfahrens jetzt wohl nicht mehr.