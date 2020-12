Unbewohntes Haus in Idar-Oberstein eingestürzt

Haus in Idar-Oberstein eingestürzt

Haus in Idar-Oberstein eingestürzt Unbewohntes Haus in Idar-Oberstein eingestürzt

Ein unbewohntes Haus in Idar-Oberstein ist in der Nacht zum Donnerstag eingestürzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, liegt das Haus vollständig in Trümmern.