Erstmals sind sie möglich: Corona-Impfungen zu Hause. Eine Praxis in Bitburg hat am Montag als Teil eines Pilotprojekts 18 bettlägerige Patienten geimpft.

Freude und Erleichterung bei Patienten rund um Bitburg: Am Montag konnten sie endlich gegen Corona geimpft werden. Sie sind zwischen 84 und 101 Jahren alt, gehören also klar zur priorisierten Gruppe 1. Sie hatten aber keine Möglichkeit, zum Impfzentrum zu fahren - weil sie zum Beispiel gehbehindert, dement oder auf ein Pflegebett angewiesen sind. Bis vor Kurzem konnten die Spritzen mit dem aufbereiteten Impfstoff nicht zu diesen besonders durch Corona gefährdeten Menschen nach Hause gebracht werden. Aber neue Studien haben ergeben, dass der Biontech/Pfizer-Impfstoff doch über sechs Stunden, bei Kühlschranktemperatur und bereits mit Kochsalzlösung aufbereitet, transportiert werden darf.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat deshalb gemeinsam mit Hausärzteverband und Kassenärztlicher Vereinigung ein Konzept für ein Pilotprojekt entwickelt. Am Montag wurden dabei Erfahrungen gesammelt in vier Praxen im Land. Darunter auch in der Praxis von Dr. Heidi Weber in Bitburg.

"Wenn die Kinder und Enkel ihre Eltern und Großeltern jetzt wieder ohne Angst vor einer Ansteckung besuchen können, dann ist das für die Patienten ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein." Dr. Heidi Weber, Hausärztin aus Bitburg

Sie kennt ihre 18 Patienten gut und weiß, dass sie schon sehnsüchtig auf ihre erste Dosis gewartet haben: "Seit der Impfstoff im Dezember zugelassen wurde, kommt bei jedem Hausbesuch die Frage: Frau Doktor, wann kommen Sie denn mit der Impfung zu mir?" Deshalb sei es eine große Freude gewesen, als sie bei den Patienten anrufen konnte, um ihnen ihren Impftermin am 1. März mitzuteilen.

SWR Marc Steffgen

Doch bevor sie bei den Patienten zu Hause vorbeikommen, müssen Weber und ihre Assistentinnen noch Vorbereitungen treffen: Der Biontech/Pfizer-Impfstoff wurde am Sonntag im Impfzentrum abgeholt und Montagvormittag erst einmal aufgetaut. Aus einer Flasche lassen sich sechs Dosen Impfstoff ziehen. Deshalb hat Weber ihre Hausbesuche in insgesamt drei Runden mit je sechs Patienten geplant. Der aufbereitete Impfstoff wird in einer Kühlbox transportiert, das ist für sechs Stunden möglich. Im Haus des Patienten oder der Patientin gibt es eine Aufklärung und nach dem Pieks muss Weber 15 Minuten warten, ob es eine allergische Reaktion gibt. Aber heute läuft alles reibungslos. Die Praxis von Dr. Weber hat schließlich schon viel Erfahrung, zum Beispiel mit der Grippeschutzimpfung.

Bald Hausimpfungen in ganz Rheinland-Pfalz?

Ihre Erfahrungen mit der Corona-Impfung wird Weber am Mittwoch den anderen Projektpartnern mitteilen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums könnten dann ab etwa Mitte März im ganzen Land bettlägerige Patienten von ihren Hausärzten zu Hause geimpft werden. Heidi Weber hofft, dass man sich bald auch ganz regulär in Hausarztpraxen impfen lassen kann. Sie rechnet vor, dass bei 20 Impfungen in den 50.000 Hausarztpraxen in ganz Deutschland, jeden Tag eine Million Impfungen durchgeführt werden könnten. Wenn denn genügend Impfstoff zur Verfügung steht: "Wenn wir eine Durchimpfungsrate von 50 Prozent in der Bevölkerung haben möchten, hätten wir das dann in acht Wochen erreicht."