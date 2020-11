per Mail teilen

Das Bundesverkehrsministerium gibt Fördermittel, um Bahnhöfe zu modernisieren – auch den Hauptbahnhof in Trier. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, erhält die Vorhalle einen neuen Anstrich. Außerdem soll ein neues Wetterschutzhaus am Gleis den Reisenden das Warten angenehmer machen. Von dem Geld solle nicht nur die Bahn, sondern auch kleine und mittlere Handwerksbetriebe in der Region profitieren. Die Arbeiten sollen im Dezember beginnen. Das Geld stammt aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Stärkung der Wirtschaft und Bekämpfung der Corona-Folgen.