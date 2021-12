Hangrutsch in Trier-Zewen

per Mail teilen

Im Trierer Stadtteil Zewen ist am Mittwoch bei einem Hangrutsch ein größerer Sandsteinfelsen abgebrochen und gegen ein Wohnhaus geprallt. Das teilte die Berufsfeuerwehr Trier mit, die mit Einsatzkräften vor Ort ist.

Die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon, sie wurden nicht verletzt. Doch das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar, weil der Absturz eines weiteren Felsbrockens droht, so die Berufsfeuerwehr.

Bei dem Hangrutsch hat sich nach Angaben der Berufsfeuerwehr Trier ein großer Felsbrocken gelöst, der jetzt ebenfalls droht abzurtuschen. Berufsfeuerwehr Trier

Felsbrocken droht abzurutschen

Die Einsatzleitung hatte in Absprache mit dem Ordnungsamt und der Bauaufsicht ein Ingenieurbüro zu Rate gezogen. Nach der Begutachtung des Hangs, der unmittelbar an das Grundstück mit dem Wohnhaus grenzt, droht ein großer Felsbrocken abzustürzen, der durch den Hangrutsch in eine instabile Lage geraten ist.