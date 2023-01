Hangrutsch in Trier

Am Markusberg in Trier hat es am Sonntag einen Hangrutsch gegebgen. Die Stützmauer eines Gebäudes ist abgerutscht. Es könnte Geröll auf die Straße fallen.

Die Feuerwehr war am Sonntag Nachmittag gegen 15 Uhr alarmiert worden, weil Teile einer Stützmauer und des Hanges auf ein parkendes Auto gefallen waren. Verletzt wurde nach Angaben der Stadt Trier niemand. Es bestehe die Gefahr, dass Erdreich und Geröll auf die Straße fallen. Die Zufahrt von der Römerstraße zum Markusberg sei daraufhin gesperrt worden. Experten der Bauaufsicht sollen die Stelle untersuchen. Dann würden weitere Maßnahmen ergriffen, heißt es von Seiten der Stadt. Solange bleibe die Straße gesperrt. Warum es zu dem Hangrutsch kam, ist bislang unklar. Häuser und Wohnungen erreichbar Anwohnerinnen und Anwohner des Markusberges können ihre Häuser über die Zufahrt von Trierweiler oder von Trier-West aus erreichen. Auch Bewohnerinnen und Bewohner des Busentales können so ihre Häuser und Wohnungen erreichen. Die Zufahrt für Rettungsdienst und Feuerwehr ist weiterhin gewährleistet, so die Stadt. Baum umgestürzt An einer weiteren Stelle am Markusberg stürzte am Sonntag ein Baum um und riss Teile des Hangs mit. Deshalb ist auch der Reverchonweg gesperrt, teilte die Stadt mit. Fußgängerinnen und Fußgänger sollen die zu ihrer eigenen Sicherheit die Sperrungen beachten.