Unbekannte Täter haben am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wittlich eine Handtasche gestohlen. Laut Polizei war die Besitzerin gerade dabei, ihre Einkäufe in den Kofferraum zu räumen, als die Tat geschah. Ein Zeuge stellte den Dieb zur Rede, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Er sprang in den Kofferraum eines heranfahrenden Autos, in dem zwei Komplizen saßen. Um eine weitere Verfolgung zu verhindern, versprühen die Täter Pfefferspray.