Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter eine Bank in der Nähe der Grillhütte in Zerf mit roter Farbe und einem Hakenkreuz besprüht. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Symbole außerdem mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt. Die Bank stehe direkt am Wanderweg Traumschleife. Die Polizei sucht Zeugen.