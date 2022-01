per Mail teilen

Das Amtsgericht hat Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mann erlassen, weil er einen anderen Mann zusammengeschlagen haben soll. Laut Polizei hatte der Verdächtige am Mittwoch in Bitburg einen Mann grundlos geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der 33-Jährige habe bei der Tat möglicherweise und Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, so die Polizei.