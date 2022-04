Handel mit Holzpellets in Hunsrück und Eifel von Preissteigerungen betroffen

Händler und Käufer von Holzpellets in der Region Trier sind von den gestiegenen Preisen betroffen. Das ergab eine SWR-Umfrage bei Händlern in Hunsrück und Eifel. Kleinere Händler vertreiben nur Holz aus einem Umkreis von etwa 150 Kilometern. Sie sagten, die Nachfrage von Privatkunden sei stark gestiegen. Derzeit könne man aber noch genug Pellets liefern. Der Preis sei angestiegen, entspreche jetzt aber mehr als zuvor dem eigentlichen Wert des nachhaltigen Rohstoffs Holz. Ein Großhändler aus der Eifel sagte, er kaufe in ganz Europa Pellets ein. Die Preise stiegen derzeit wöchentlich enorm an und es sei kein Ende der Teuerung abzusehen.