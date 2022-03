So läuft es zwei Jahre nach dem ersten Lockdown an einem Gymnasium in Daun

per Mail teilen

Am 16. März 2020 hieß es: Schule im Lockdown - alle Schülerinnen und Schüler ins Homeschooling oder in die Notbetreuung. Der Schulleiter des Thomas-Morus-Gymnasiums Daun zieht zwei Jahre später eine gemischte Bilanz.

Christoph Susewind ist seit zwölf Jahren Schulleiter am Thomas-Morus-Gymnasium (TMG) in Daun. Zwei Jahre davon waren und sind von Corona bestimmt: "Wir haben eine Zeit erlebt, die nicht schön war. Wir haben auch keine große Hoffnung, dass das jetzt besser wird."

Dennoch habe man die Herausforderungen bisher gut gemeistert. Die größte sei dabei die Zeit gewesen, in der kein Unterricht vor Ort stattfinden konnte und alles komplett im Homeschooling ablief.

"Wir mussten bei der ersten Schulschließung von 0 auf 100 auf digitale Wege umsteigen."

Schwierigkeit: Verpassten Stoff aufholen

Die Folgen des Homeschoolings beschäftigen das Dauner Gymnasium bis heute. Denn Fernunterricht war und ist für Susewind kein Ersatz für normalen Präsenzunterricht. Der läuft nun wieder und die Schülerinnen und Schüler müssen den verpassten Stoff aufholen.

Doch das ist schwierig, sagt er. Schülerinnen und Schüler und auch das Lehrpersonal hätten schließlich nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Am Thomas-Morus-Gymnasium werde ohnehin schon ganztags unterrichtet.

"Wir können den Tag nicht verlängern, um Inhalte, die nicht vermittelt wurden, nachzuholen. Das kann nur sehr, sehr langsam, aber stetig gehen."

Land entwickelt neue Konzepte

Auch das Land wisse, dass der verpasste Stoff nicht von heute auf morgen aufgeholt werden kann. Dennoch würden Pläne dafür entwickelt.

Susewind zieht Konzepte wie eine Sommerschule aber nicht als der Weisheit letzter Schluss an: "Was kann man aufholen, wenn man eine Woche jeden Tag eine Stunde Deutsch, eine Stunde Mathematik und eine Stunde Englisch macht? Nur ein bisschen."

Am besten könne man den Kindern helfen, indem sie Nachhilfe bekommen. Das sei am TMG aber ein Problem, weil dort ohnehin den ganzen Tag unterrichtet wird: "Und dann sollen sie abends und am Wochenende auch noch Nachhilfe bekommen."

Nach Susewinds Ansicht kann man ganz sicher auf manche Unterrichtsinhalte verzichten. Sodass mehr Wert auf methodisches Wissen gelegt werden könne. Unterstützung kommt vom Land. Das stellt Berater für alle Fächer ab. Diese erklären den Kolleginnen und Kollegen, an welchen Stellen sie den Unterricht straffen können.

Personalmangel ist größtes Problem

Das größte Problem sei aber aktuell der Personalmangel: Es falle immer noch Unterricht aus, wenn Lehrer selbst an Corona erkranken. Im Land sei der Wille da, die Schule dabei zu unterstützen. Deswegen dürften die Schulen auch externe Lehrkräfte einkaufen.

"Das Land hat Töpfe bereitgestellt für Vertretungslehrer und FSJler. Das ist alles klasse. Aber es gibt die Leute nicht." Die Schule findet einfach kein Personal für Vertretungsstunden.

"Wir standen in den letzten Wochen und Monaten häufiger vor der Entscheidung, ob wir jetzt die eine oder andere Klasse nachmittags nach Hause schicken. Weil kein Fachunterricht stattfinden konnte."

Positive Effekte der Pandemie

Die Corona-Pandemie habe aber auch Gutes gebracht: "Weil man sich auf das digitale Lernen einstellen musste, hat das einen Wahnsinnsschub gegeben im Kollegium: Im Umgang mit neuen Medien und mit der Technik."

Auch bei der Digitalisierung habe sich viel getan - allerdings nicht wegen der Pandemie. Es sei ohnehin geplant gewesen, die Schule mit schnellerem Internet auszustatten. Router und Bildschirme seien da. Jetzt warte man noch darauf, dass die letzten Kabel verbunden würden. Die zuständige Firma habe sich schon angekündigt.

Es gebe auch sonst Schönes im Schrecklichen, sagt Susewind: "Die schönste Erfahrung war für mich, als wir nach dem Homeschooling in die Schule zurückgekehrt sind. Da hat man bei den Schülern gespürt, welche grundsätzliche Bedeutung die Schule für sie hat."

Das habe die Schulgemeinschaft enger zusammenrücken lassen und das spüre man auch jetzt immer noch. Dadurch hätten die Kinder Dinge gelernt, die nicht im Lernplan stehen.

Auch in Zukunft für Maskenpflicht

Christoph Susewind glaubt, dass die Coronapandemie das TMG noch lange begleiten wird. Es werde weiterhin Krankheitsfälle geben. Die Aufgabe sei es nun, das so gut wie möglich aufzufangen. Er hofft, dass sich weiterhin alle vernünftig verhalten und sich an die Hygienemaßnahmen halten.

"Angesichts der Coronazahlen glaube ich sehr wohl, dass die Maskenpflicht im Unterricht bleiben wird. Die kann man nicht aussetzen." Man habe in der Schule gelernt, mit der Maske umzugehen. Nach anfänglichen Problemen funktioniere das nun tadellos.