Familie dekoriert Garten in Morbach zu Halloween schaurig-schön

Eine Familie aus Morbach fiebert jedem Halloween entgegen. Dann dekoriert sie ihren Garten mit Geistern, Zombies und Monsterspinnen. Und viele kommen zum Gruseln vorbei.

Jedes Jahr Ende Oktober ist es soweit - Familie de Vries hat mittlerweile einen ganzen Kellerraum voll mit Grusel-Artikeln. Zu Halloween baut sie ihren Garten zu einer wahren Horror-Kulisse um. Die beiden Söhne unterstützen dabei ihre Eltern, verlegen Kabel, hängen Geister und Spinnennetze in die Bäume und drapieren Skelette.

Dekoration und animierte Figuren

Im Vorgarten lugt ein Skelett aus einem Grab, Totenköpfe säumen den Weg. Ein Kürbisgeist auf einer hohen Stange blickt auf Passanten. Auch die Haus-Fassade wird nicht ausgespart. Blutige Laken hängen im Fenster, der Kopf eines Zombies ragt aus einer Art Bretterverschlag. Ein paar Meter weiter springt eine große haarige Spinne auf, sobald man einen Kontakt berührt. Andere Figuren aus dem Gruselkabinett reagieren auf Klatschen. Köpfe drehen sich, ein Werwolf mit roten Augen steht auf der Terrasse. Ein Geist fragt mit tiefer Stimme, warum man den Weg zu ihm sucht - das sei gefährlich. Die ersten Deko-Artikel hat die Familie im Baumarkt oder Discounter gekauft. Die animierten Figuren bestellt sie im Internet. Sie lässt sich dabei von Bildern oder auch Horrorfilmen inspirieren.

Kinder besuchen den Halloween-Garten

Das Spektrum ist groß, aber Horror-Clowns sind nicht dabei. Das würde Kinder zu sehr erschrecken. Denn jedes Jahr besuchen Kinder der Grundschule und sogar eine Kita den Garten. Natürlich dürfen die Kinder entscheiden, welche Passagen sie besuchen wollen. Wem es zu gruselig ist, der muss nicht weitergehen. Aber in der Gruppe fühlen sich die Kinder mutig, erzählt Sabrina de Vries. Und so kämen schon häufig Wochen vorher Kinder am Haus vorbei. Wenn noch keine Deko aufgebaut sei, dann hört sie sie tuscheln. Dann erinnern sich die Kinder gegenseitig, welche gruselige Figur im letzten Jahr wo stand.