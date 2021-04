Grundstücke und Immobilien in der Region Trier sind teurer geworden. Das geht aus dem Landesgrundstücksmarktbericht hervor, den der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz am Montag vorgestellt hat. Demnach kostet ein Grundstück mit Ein- oder Zweifamilienhaus in Trier im Schnitt 580.000 Euro.

2019 war der Durchschnittspreis 50.000 Euro niedriger. Grund dafür ist unter anderem die starke Nachfrage von Luxemburgern nach Grundstücken in Grenznähe, so der Bericht. Ein ähnliches Bild ergibt sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dort sind die Preise für Grundstücke entlang der Sauer aufgrund der Nähe zu Luxemburg deutlich höher als im Rest des Eifelkreises. Anders sieht es in den ländlichen Teilen der Region Trier aus, die nicht grenznah sind. In einzelnen Dörfern im Kreis Birkenfeld kostet ein Grundstück mit Haus um die 210.000 Euro, der günstigste Preis in Rheinland-Pfalz.