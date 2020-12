Das Studierendenwerk Trier hat am Mittwoch am Martinskloster den Grundstein für ein neues Studierendenwohnheim gelegt. Nach Angaben des Studierendenwerks soll die neue Wohnanlage Platz für 110 barrierefreie Apartments bieten. Das sogenannte Haus am Baum soll in Holzhybridbauweise gebaut werden. Das Gebäude werde außerdem umweltschonend mit einem Blockheizkraftwerk, einer Luft- Wasser-Wärme Pumpe und Photovoltaik, mit Energie versorgt. Das Studierendenwerk investiert nach eigenen Angaben 14,6 Millionen Euro in das Projekt, dass im Sommer 2022 fertig sein soll. Parallel dazu werde die derzeit leerstehende Wohnanlage Martinskloster für etwa fünf Millionen Euro generalsaniert. Das Gebäude biete Platz für weitere 90 Wohnungen.