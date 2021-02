Die meisten Grundschulen in der Region Trier öffnen Montag wieder zum sogenannten Wechselunterricht. Kinder dürfen in kleinen Gruppen abwechselnd in die Schule kommen. Eine Familie aus Schöndorf (Kreis Trier-Saarburg) ist froh, dass es wieder losgeht, hat aber auch Sorgen.

Wochenlang war das Familien-Esszimmer der Lindemans in Schöndorf Schule und Büro in einem. Der neunjährige Max grübelte über seinen Mathe-Aufgaben, sein Vater Sebastian richtete am gleichen Tisch sein Home-Office ein. Alltag in Coronavirus-Zeiten. Obwohl es ganz gut geklappt hat, zerrt die Situation inzwischen an den Nerven. "Es ist schon anstrengend, weil man parallel seine eigene Arbeit machen muss." Sebastian Lindemans, Vater von Max Wie viele Familien finden die Lindemans aus Schöndorf auch: "Es wird Zeit, dass die Schulen wieder öffnen". Der neunjährige Max freut sich auf seine Freunde, will in der Pause endlich wieder mit anderen Kindern spielen. Das fehlt ihm sehr, obwohl er noch einen kleineren Bruder zum Spielen hat. Wochenlang war das Familien-Esszimmer der Lindemans in Schöndorf Schule und Büro in einem. SWR "Immer nur spazieren gehen, das ist als Erwachsener schon dröge, als Kind aber noch schlimmer." Sebastian Lindemans, Vater von zwei Söhnen Sebastian Lindemans hat gemerkt, wie sein Sohn zu Hause mit der Zeit leiser und ruhiger wurde oder mal ein bisschen aufgedreht hat. Ihm fehle einfach der Kontakt zu Gleichaltrigen. Sobald Kinder in der Nähe seien, sei Max viel ausgeglichener und dann klappe es auch mit dem Lernen besser. Mulmiges Gefühl bleibt bei Schulöffnung Obwohl sich die Familie freut, dass Max drei Mal in der Woche wieder in die Grundschule gehen kann, hat Vater Sebastian ein mulmiges Gefühl. "Wenn ich nach Luxemburg schaue und sehe, wie viele Kinder da infiziert sind und das dann auch weitertragen können. Dann würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, das macht auf der anderen Seite auch Sorgen", sagt er. Max freut sich auf die Grundschule Max versteht die Sorgen seiner Eltern, aber er freut sich erst einmal auf seine Freunde. Und keine Angst ist im Moment so groß, dass sie ihn davon abhalten könnte, endlich wieder in die Schule zu gehen.