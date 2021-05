per Mail teilen

Die Grundschule Zerf im Landkreis Trier-Saarburg erhält vom Bund 924.000 Euro. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums soll das Geld dazu genutzt werden, das Ganztagsbetreuungsangebot in der Schule auszubauen. Nach Angaben des Ministeriums bieten derzeit mehr als 80 Prozent der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz ein Ganztagsangebot an.