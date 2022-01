Grundschule wechselt ins Homeschooling

Die Grundschule in Arzfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm wird den Rest der Woche ihren Unterricht im Homeschooling durchführen. Hintergrund sind nach der Kreisverwaltung mehrere Corona-Infektionen in verschiedenen Klassen. Der Unterricht Zuhause werde durch Online-Beratungsangebot von Lehrkräften begleitet. Eine Notbetreuung sei sichergestellt. Kinder und Lehrkräfte die in den kommenden Tage keine Krankheitssymptome aufwiesen und nicht in Quarantäne müssen dürften den Unterricht Montag mit einem negativen Schnelltestergebnis wieder besuchen.