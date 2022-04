Grüne stellen keinen eigenen Kandidaten für OB-Wahl auf

per Mail teilen

Die Grünen in der Stadt Trier werden zur kommenden Wahl eines Oberbürgermeisters ohne eigenen Kandidaten antreten. Das haben sie am Wochenende auf einer Mitgliederversammlung beschlossen. Hintergrund seien Verhandlungen mit der SPD über eine Zusammenarbeit im Stadtrat. Da die SPD mit dem amtierenden OB Wolfram Leibe bereits einen Kandidaten aufgestellt hätte wolle man keinen konkurrierenden Kandidaten aufstellen. Am Freitag hatte die CDU einen Kandidaten präsentiert. Sie stellt Michael Molitor zur Wahl des Trierer Oberbürgermeisters im September auf.