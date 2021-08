Lydia Enders, Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Bitburg-Prüm: "Selbstverständlich stehen wir hinter unserer Kandidatin Annalena Baerbock, die Kritik an ihr driftet in eine Kampagne ab, in der es nicht mehr um die Zukunft unseres Landes oder die Lösungen der vor uns liegenden Aufgaben geht. Einige Angriffe auf sie gehen wohl nach dem Motto: mit Schmutz werfen, es wird schon etwas hängen bleiben… Wir werden Annalena weiter mit voller Überzeugung unterstützen."

