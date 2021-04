per Mail teilen

Einige Politiker der Grünen aus der Region Trier sprechen von einem Luxusproblem. Denn sie halten sowohl Robert Habeck als auch Annalena Baerbock für fähige Kanzler-Bewerber.

Richard Leuckefeld, Politiker von Bündnis90/die Grünen im Trierer Stadtrat sagt: es werde niemand bei den Grünen traurig zurückbleiben, egal, ob es Annalena Baerbock oder Robert Habeck werde. Am 19.4. wollen sie bekannt geben, wer von ihnen als KanzlerkandidatIn antritt.

Gute Arbeit in der Partei-Spitze

Die grüne Partei hätte den großen Luxus, dass sie zwei fähige Bewerber habe, die sich nicht in Lager spalten ließen. Auch wenn sie völlig verschiedene Persönlichkeiten seien – sie hätten schon als Führungsspitze überzeugt. Sie seien in der Lage gewesen, die Partei zu einen und “grüne“ Themen nach vorne zu bringen.

Prima Team-Arbeit von Habeck und Baerbock

Auch sein Kollege im Stadtrat in Trier, Wolf Buchmann, hält beide für gleichermaßen geeignet, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Habeck würde führen durch Nachdenken – sei aber kein “Basta“-Typ. Baerbock schätze er als anpackend ein.

In jedem Fall würden beide ein gutes Team sein – er wünsche sich, dass sie auch künftig als Team arbeiteten. Beide machten aktuell einen sehr guten Job. Die Grünen seien in der komfortablen Lage, sich sowohl über die eine als auch den anderen als möglichen Kandidaten zu freuen.

Würfeln in der K-Frage in der Region Trier

Als großer Fan von Annalena Baerbock bezeichnet sich Karl-Wilhelm Koch aus Mehren in der Eifel. Obwohl sie als Realo gelte, und er sich eher im Fundi-Bereich wiederfinde, könne er ihrer Politik viel abgewinnen. Annalena Baerbock habe sich gerade im Bereich Atompolitik, die ihm so am Herzen liege, als äußerst kompetent erwiesen. Und Georg Högner aus Rodershausen teilt mit, er halte beide KandidatInnen für gleich geeignet. Wenn er die Wahl hätte, er würde würfeln.